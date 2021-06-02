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Словакия назвала заявку на Евро-2020

17:25
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Сборная Словакии обнародовала окончательную заявку на Евро-2020.

Состав сборной Словакии

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Лехия»).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриниар («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ганцко («Спарта» Прага), Мартин Косцелник («Слован»), Мартин Вальент («Мальорка»).

Полузащитники: Марек Гамшик («Гетеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кельн»), ?Владимир Вайсс («Слован»), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»), Якуб Громада («Сассуоло»), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»).

Нападающие: Михал Дюриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейеноорд»), Роберт Мак («Ференцварош»), Иван Шранц («Яблонец»).

Из-за травмы турнир пропустит нападающий Давид Стрелец. На Евро-2020 словаки сыграют в группе Е с командами Польши, Швеции и Испании.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/0269-12465f1ec385-fc45688d9097-1000--%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%

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