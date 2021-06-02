Сборная России провела восстановительную тренировку после матча с Польшей
17:32
Сборная России проводит в Новогорске восстановительную тренировку после контрольной игры с Польшей (1:1), которая прошла 1 июня во Вроцлаве.
Футболисты занимаются двумя группами в зависимости от полученного вчера игрового времени. Защитник Илья Самошников работает по индивидуальной программе.
На 5 июня в Москве запланирован еще один товарищеский матч — против команды Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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