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19 июня, 23:52

Шотландия и Швейцария сыграли вничью на Евро-2024

Алина Савинова
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Сильван Видмер (Швейцария) и Энди Робертсон (Шотландия).
Фото Reuters

Сборная Шотландии сыграла вничью с Швейцарией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1.

На 13-й минуте встречи гол в свои ворота забил полузащитник шотландской команды Скотт Мактоминей. На 26-й минуте отличился нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири. Он стал первым европейцем, забившим на шести крупных турнирах подряд.

На 58-й минуте шотландский защитник Киран Тирни получил травму после столкновения с Даном Ндоем. Футболиста унесли с поля на носилках.

Швейцария с 4 очками располагается на втором месте в группе А. Шотландия (1 балл) идет на третьей строчке.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Шотландия
1:1
Швейцария
Футбол
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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