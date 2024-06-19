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19 июня, 23:17

Шакири стал первым европейцем, забившим на шести крупных турнирах подряд

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири забил гол в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Шотландии.

32-летний футболист отличился на 26-й минуте встречи. Как отмечает Opta, он стал первым европейцем, которому удалось забить на шести крупных турнирах подряд, начиная с чемпионата мира 2014 года.

Всего на счету Шакири 10 голов за сборную Швейцарии на крупных турнирах. По этому показателю он опережает Роберто Бадджо (9), Робина ван Перси (9), Фернандо Торреса (9), Патрика Клюйверта (8), Руда ван Нистелроя (8), Карима Бензема (7), Уэйна Руни (7), Златана Ибрагимовича (6), Майкла Оуэна (6), а также Рауля (6).

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в 10-ти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Джердан Шакири
Футбол
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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