Защитника сборной Шотландии Тирни унесли на носилках во время матча с Швейцарией

Защитник сборной Шотландии Киран Тирни получил травму в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024 с Швейцарией.

На 58-й минуте встречи 27-летний футболист оступился после столкновения с форвардом швейцарской команды Даном Ндоем. Тирни покинул поле на носилках. Его заменил защитник Скотт Маккенна.

Кирана Тирни уносят на носилках во время матча со Швейцарией. Фото Reuters

Встреча проходит на арене «Кельн Штадиум». Счет к 76-й минуте — 1:1. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Швейцария.