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Сегодня, 01:21

Сборная Шотландии обыграла Грузию, Кварацхелия не забил с пенальти

Сергей Разин
корреспондент
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20 июня. Каллум Макгрегор открывает счет в матче с Грузией.
Фото AFP

Сборная Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2024 обыграла Грузию со счетом 2:0.

Отличились Каллум Макгрегор и Скотт Мактоминэй, на 90+4-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

На 10-й минуте при счете 1:0 встреча была прервана на полтора часа из-за сильного ливня.

После этого матча сборная Шотландии с 12 очками в четырех матчах занимает первое место в группе A, Грузия с 4 очками в трех играх — на второй строчке.

В следующем матче Шотландия 8 сентября встретится с Кипром, Грузия в этот же день сыграет с Испанией.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
20 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
2:0
Грузия

Сборная Грузии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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