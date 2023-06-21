Роберто Мартинес: «Роналду — пример для португальского футбола и для всей страны»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Исландии (1:0).

«Это был хороший сценарий для Роналду. Невероятный праздник, первый футболист, сыгравший 200 матчей за сборную. Это требует много усилий, он — пример для португальского футбола и пример для страны.

Это было очень сложное выступление.Думаю, что Исландия играла очень хорошо и дала нам тяжелый бой. Они хорошо организованы. 11 угловых показывают наше атакующее намерение. Я рад, что мы смогли победить», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Роналду. Исландцы остались в меньшинстве на 81-й минуте — вторую желтую карточку получил Видлюм-Тоур Видлюмссон.

Португалия с 12 очками возглавляет группу J. Сборная Исландии с 5 баллами идет на пятой строчке.