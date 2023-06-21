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Сегодня, 03:04

Сака, Аслани, Шаллаи и Гюлер претендуют на лучший гол тура отборочного раунда Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
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УЕФА представил четырех номинантов на автора лучшего гола четвертого тура отборочного раунда Евро-2024.

В список вошли англичанин Букайо Сака (гол в ворота Северной Македонии), албанец Кристьян Асслани (против Фарерских островов), венгр Роланд Шаллаи (против Литвы) и турок Арда Гюлер (против Уэльса).

В предыдущем туре лучшим голом был признан забитый мяч полузащитника сборной Албания Ясира Асани в ворота Молдовы.

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/video/goal-of-the-round/?utm_campaign=eq-editorial-ongoin&utm_content=_&utm_medium=social&utm_source=twitter
Роланд Шаллаи
Букайо Сака
Чемпионат Европы по футболу
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