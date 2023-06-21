Сака, Аслани, Шаллаи и Гюлер претендуют на лучший гол тура отборочного раунда Евро-2024

УЕФА представил четырех номинантов на автора лучшего гола четвертого тура отборочного раунда Евро-2024.

В список вошли англичанин Букайо Сака (гол в ворота Северной Македонии), албанец Кристьян Асслани (против Фарерских островов), венгр Роланд Шаллаи (против Литвы) и турок Арда Гюлер (против Уэльса).

В предыдущем туре лучшим голом был признан забитый мяч полузащитника сборной Албания Ясира Асани в ворота Молдовы.