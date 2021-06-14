Сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Автором победного мяча стал защитник словаком Милан Шкриньяр. Он был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Словакии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы Е. Также в этом квартете выступают команды Испании и Швеции, которые проведут свой первый матч в понедельник (начало — 22.00 мск).