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Шкриньяр назван лучшим игроком матча Польша — Словакия

21:08
Милан Шкриньяр. Фото Twitter
Милан Шкриньяр. Фото Twitter
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Сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Автором победного мяча стал защитник словаком Милан Шкриньяр. Он был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Словакии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы Е. Также в этом квартете выступают команды Испании и Швеции, которые проведут свой первый матч в понедельник (начало — 22.00 мск).

Польша — Словакия

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