Шкриньяр назван лучшим игроком матча Польша — Словакия
21:08
Сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
Автором победного мяча стал защитник словаком Милан Шкриньяр. Он был признан лучшим игроком встречи.
Сборная Словакии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы Е. Также в этом квартете выступают команды Испании и Швеции, которые проведут свой первый матч в понедельник (начало — 22.00 мск).
Читайте также
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю