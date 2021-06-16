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Шевченко: «Сборная Македонии — команда, которая заслуживает уважения»

16 июня 2021, 23:38
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 с Северной Македонией.

«Это команда, которая заслуживает уважения. У нее есть характер, ярко выраженные лидеры и стабильная система игры. Они почти всегда играют 5-3-2, любят действовать на контратаках, хорошо борются. Никаких подарков от них мы завтра не ждем.

В первую очередь нам нужно сыграть во всю силу. У нас есть четкий рисунок игры. Очень многое будет зависеть от наших полузащитников — как они будут двигаться, как они будут передвигать мяч, скорость передач и их передвижения, потому что мы команда, которая любит атаковать. И, конечно же, будет очень важна реализация моментов», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.

Матч Украина — Северная Македония состоится завтра, 17 июня, в Бухаресте. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024444--ukraine-vs-north-macedonia/

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи