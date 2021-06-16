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Локателли стал третьим игроком сборной Италии, сделавшим дубль на Евро

16 июня 2021, 23:31
Мануэль Локателли. Фото Reuters
Мануэль Локателли. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли сделал дубль в матче Евро-2020 со Швейцарией. Он стал третьим игроком «скуадры адзурры», которому это удалось на чемпионатах Европы.

Как сообщает Opta, на Евро-2012 в полуфинале с Германией (2:1) дубль сделал Марио Балотелли. А на Евро-1996 в матче группового турнира с Россией (2:1) дважды забил Пьерлуиджи Казираги.

В случае победы Италия наберет шесть очков и досрочно выйдет в плей-офф.

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