Шевченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку в матче с Македонией на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

«Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше. Все вместе», — написал Шевченко в Instagram.

Украина набрала первые три очка и расположилась на третьем месте в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22:00 начнется другой матч группы Нидерланды — Австрия.

В заключительной встрече группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.