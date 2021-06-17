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Шевченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку в матче с Македонией на Евро-2020

20:19
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

«Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше. Все вместе», — написал Шевченко в Instagram.

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Украина набрала первые три очка и расположилась на третьем месте в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22:00 начнется другой матч группы Нидерланды — Австрия.

В заключительной встрече группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.

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