Шевченко поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку в матче с Македонией на Евро-2020
20:19
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.
«Молодцы, ребята, первая победа! Спасибо всем нашим фанатам за отличную поддержку! Будем стремиться идти дальше. Все вместе», — написал Шевченко в Instagram.
Украина набрала первые три очка и расположилась на третьем месте в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22:00 начнется другой матч группы Нидерланды — Австрия.
В заключительной встрече группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.
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