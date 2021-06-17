Малиновский рассказал о незабитом пенальти в матче с Македонией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча с Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности.

Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.

Незабитый пенальти? Я немного расстроился. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила", — цитирует Малиновского официальный сайт УЕФА.

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другая встреча этой группы Нидерланды — Австрия.

В матче заключительного, третьего тура группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.