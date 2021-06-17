Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Малиновский рассказал о незабитом пенальти в матче с Македонией

20:15
Теги:

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча с Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности.

Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.

Незабитый пенальти? Я немного расстроился. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила", — цитирует Малиновского официальный сайт УЕФА.

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другая встреча этой группы Нидерланды — Австрия.

В матче заключительного, третьего тура группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024444--ukraine-vs-north-macedonia/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 31648
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Дания — Бельгия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Регламент Евро-2020: что нужно России, чтобы выйти из группы
Нидерланды — Австрия: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Дания — Бельгия: за кого болеть России? Еще больше раскладов чемпионата Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи