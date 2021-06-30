Шевченко: «Надеюсь, итальянские болельщики поддержат сборную Украины в Риме»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции (2:1 д. в.).

«Я горжусь своими парнями, они отдали все силы. Посвящаю эту победу всем украинцам, мы играли всем сердцем. Надеюсь, что итальянские болельщики поддержат нас в Риме. Англия — прекрасная команда. Нас ждет сложный матч», — цитирует Шевченко Sky Sport Italia.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет против сборной Англии. Встреча состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).