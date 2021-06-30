Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Болельщики из Украины не смогут посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии в Риме

13:07
Теги:

Украинские болельщики не смогут попасть на матч 1/4 финала Евро-2020 сборной Украины против Англии.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, в настоящее время из-за коронавируса запрещены поездки из Украины в Италию без наличия веской причины. Посещение футбольного матча к таким причинам не относится.

Также те болельщики, которые находились в Великобритании в течение предыдущих 14 дней, должны самоизолироваться в течение 5 дней по прибытии в Италию. Это означает, что те, кто прибыл в Италию после 28 июня, также не смогут посетить матч.

Четвертьфинал Евро-2020 между Украиной и Англией пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10415
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
Болельщику с флагом России порвали футболку на матче Украина–Швеция
Два яхтсмена из Петербурга пропали в Атлантическом океане
Диетолог рассказала об опасности окрошки
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля