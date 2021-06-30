Болельщики из Украины не смогут посетить четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии в Риме
13:07
Украинские болельщики не смогут попасть на матч 1/4 финала Евро-2020 сборной Украины против Англии.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, в настоящее время из-за коронавируса запрещены поездки из Украины в Италию без наличия веской причины. Посещение футбольного матча к таким причинам не относится.
Также те болельщики, которые находились в Великобритании в течение предыдущих 14 дней, должны самоизолироваться в течение 5 дней по прибытии в Италию. Это означает, что те, кто прибыл в Италию после 28 июня, также не смогут посетить матч.
Четвертьфинал Евро-2020 между Украиной и Англией пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.
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