Шапаренко — о матче со Швецией: «Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова»
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Швеции.
«Мы очень болели за Швецию [в матче против Польши], но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля», — цитирует Шапаренко официальный сайт УЕФА.
Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/
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