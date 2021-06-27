Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и Португалии.

«Я думаю, что в этом матче Бельгия выглядит посильнее. Групповой этап команда прошла, играя вполсилы. Португальцы вышли в плей-офф засчет большего количества поставленных пенальти. Роналду до сих пор в порядке, но у бельгийцев есть игроки подобного уровня: Лукаку и Де Брюйне. Сборной Португалии будет очень сложно против высокого прессинга бельгийцев. Думаю, что Бельгия пройдет дальше, возможно, будет дополнительное время или даже серия пенальти», — сказал Червиченко «СЭ».

Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.