Бельгия — Португалия: прогноз Андрея Червиченко на матч 1/8 финала Евро-2020
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и Португалии.
«Я думаю, что в этом матче Бельгия выглядит посильнее. Групповой этап команда прошла, играя вполсилы. Португальцы вышли в плей-офф засчет большего количества поставленных пенальти. Роналду до сих пор в порядке, но у бельгийцев есть игроки подобного уровня: Лукаку и Де Брюйне. Сборной Португалии будет очень сложно против высокого прессинга бельгийцев. Думаю, что Бельгия пройдет дальше, возможно, будет дополнительное время или даже серия пенальти», — сказал Червиченко «СЭ».
Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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