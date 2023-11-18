Семин объяснил автогол Тикнизяна в матче Армении против Уэльса плохой реакцией

Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью между национальными командами Армении и Уэльса (1:1) в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024.

«Уэльс — команда очень хорошего уровня. Думаю, по своему уровню игры они примерно равны со сборной Армении. Поэтому равный, ничейный результат. Никто на победу не наиграл. Был очень серьезный, напряженный матч, обе команды хотели 3 очка, чтобы оставить шансы на выход из группы, но не удалось. Автогол Тикнизяна — случай. Мяч вообще случайно попал, такое бывает, футбол. Наверное, Наир плохо среагировал во время подачи углового», — сказал Семин «СЭ».

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Лукас Селаррайян. На 45-й минуте Уэльс сравнял счет благодаря автоголу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.