Сборная Армении сыграла вничью с Уэльсом, Тикнизян забил в свои ворота

Сборная Армении на своем поле сыграла вничью с Уэльсом в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Лукас Селаррайян. На 45-й минуте Уэльс сравнял счет благодаря автоголу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Тикнизян, как и игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян, отыграл весь матч. Угочукву Иву («Рубин») вышел с первых минут и был заменен во втором тайме. Эдгар Севикян появился на поле на 71-й минуте.

Армения (8 очков) занимает четвертое место в группе D. Уэльс (11) осталсяна втором месте. С 16 очками в группе лидирует Турция, которая уже обеспечила себе место в основном турнире Евро-2024.