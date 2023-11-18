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Сегодня, 18:55

Сборная Армении сыграла вничью с Уэльсом, Тикнизян забил в свои ворота

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Наир Тикнизян в матче с Уэльсом.
Фото Reuters

Сборная Армении на своем поле сыграла вничью с Уэльсом в 9-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Лукас Селаррайян. На 45-й минуте Уэльс сравнял счет благодаря автоголу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Тикнизян, как и игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян, отыграл весь матч. Угочукву Иву («Рубин») вышел с первых минут и был заменен во втором тайме. Эдгар Севикян появился на поле на 71-й минуте.

Армения (8 очков) занимает четвертое место в группе D. Уэльс (11) осталсяна втором месте. С 16 очками в группе лидирует Турция, которая уже обеспечила себе место в основном турнире Евро-2024.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 17:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
1:1
Уэльс

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Наяир Тикнизян
Футбол
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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