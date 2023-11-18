Латвия сыграет с Хорватией в отборочном турнире Евро-2024 18 ноября

Латвия сыграет с Хорватией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Латвия — Хорватия будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

В группе D латвийская сборная набрала 3 очка и занимает последнее место, команда Златко Далича с 10 баллами располагается на 3-й строчке.

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