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Латвия — Хорватия: смотреть трансляцию матч отбора Евро 2024 в прямом эфире

Латвия сыграет с Хорватией в отборочном турнире Евро-2024 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Латвия сыграет с Хорватией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Латвия — Хорватия будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 20:00. Skonto (Рига)
Латвия
Хорватия

В группе D латвийская сборная набрала 3 очка и занимает последнее место, команда Златко Далича с 10 баллами располагается на 3-й строчке.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Сборная Латвии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
Чемпионат Европы по футболу
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