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Сборная России вылетела в Санкт-Петербург

18:24
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Сборная России вылетела в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба команды.

«На Питер», — говорится в сообщении.

12 июня российская национальная команда встретится со сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы. Начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи