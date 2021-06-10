Сборная России вылетела в Санкт-Петербург
18:24
Сборная России вылетела в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба команды.
«На Питер», — говорится в сообщении.
12 июня российская национальная команда встретится со сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы. Начало — в 22.00 (мск).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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