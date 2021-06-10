В РФС назвали политизированной форму сборной Украины после решения УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал рассмотрение запроса и решение УЕФА по форме сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

На футболках сборной Украины были изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская Народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

(Артем Калинин)