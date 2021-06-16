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Сборная России поблагодарила Бузову после первой победы на Евро-2020

18:30
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram
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Пресс-служба сборной России поблагодарила звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову после победы над Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», — говорится в сообщении национальной команды.

Напомним, ранее Бузова выступила с обращением к игрокам сборной России: «Жизнь — одна. Кайфуйте. Просто не бойтесь, как я. Рвите, идите вперед. Ребят, соберитесь. Мы болеем за вас».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1405183013525282818

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