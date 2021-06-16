Сборная России поблагодарила Бузову после первой победы на Евро-2020
18:30
Пресс-служба сборной России поблагодарила звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову после победы над Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы-2020.
«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», — говорится в сообщении национальной команды.
Напомним, ранее Бузова выступила с обращением к игрокам сборной России: «Жизнь — одна. Кайфуйте. Просто не бойтесь, как я. Рвите, идите вперед. Ребят, соберитесь. Мы болеем за вас».
Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.
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