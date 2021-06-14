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Саутгейт заявил, что победа над Хорватией не говорит о выходе Англии из группы на Евро-2020

10:14
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в первом матче группового турнира Евро-2020.

«Я в целом доволен нашим выступлением. Конечно, победа — это важно. Победа в первом матче на турнире немного снимает напряжение с команды, но это еще не значит, что мы вышли из группы, а это — самая главная задача. Я доволен, что мы хорошо работали с мячом и ограничивали Хорватию в создании моментов», — приводит BBC слова Саутгейта.

Следующий матч на турнире Англия проведет 18 июня против Шотландии. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57458619

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Иван Торопцев все материалы автора
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