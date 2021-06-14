Саутгейт заявил, что победа над Хорватией не говорит о выходе Англии из группы на Евро-2020
10:14
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в первом матче группового турнира Евро-2020.
«Я в целом доволен нашим выступлением. Конечно, победа — это важно. Победа в первом матче на турнире немного снимает напряжение с команды, но это еще не значит, что мы вышли из группы, а это — самая главная задача. Я доволен, что мы хорошо работали с мячом и ограничивали Хорватию в создании моментов», — приводит BBC слова Саутгейта.
Следующий матч на турнире Англия проведет 18 июня против Шотландии. Начало встречи — в 22.00 (мск).
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