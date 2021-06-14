Бывший футболист «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров прокомментировал игру защитника национальной команды Андрея Семенова в матче чемпионата Европы с бельгийцами (0:3).

— На послематчевой пресс-конференции Черчесов сказал, что этот мяч повлиял на содержание игры и моральное состояние футболистов. Насколько быстро пропущенный гол может сломать команду?

— Это неприятно, но не смертельно, — сказал Никифоров «СЭ». — Здесь многое зависит от уровня игроков, их опыта, умения перестраиваться. К сожалению, у нас таких немного. К примеру, тот же Семенов провел в «Ахмате» хороший сезон, хотя и там у него случались осечки. Но если в чемпионате страны их могут простить, то на турнире такого масштаба это гибель. Хорошо еще, что в первом тайме, когда Семенов неточным пасом обрезал партнеров и Лукаку рванул к воротам Шунина, ситуацию в подкате спас Джикия.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали. В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Александр Львов)