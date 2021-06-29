Саутгейт: «Читаю много негативных комментариев о сборной Германии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы против Германии.

«Хотя я читаю много негативных комментариев о сборной Германии, я вижу команду, которая хорошо готова, знает, что она делает в плане тактики, и работает как единое целое. Мы понимаем, что нас ждет тяжелейший матч.

Серия пенальти? Если даже до этого дойдет, то прежде будет еще очень много футбола. Прежде всего, мы должны хорошо отыграть 90 минут. Если будет недостаточно, то Пикфорд в любом случае очень и очень хорош в отражении 11-метровых. С психологической точки зрения это для нас огромный плюс», — приводит слова тренера BBC.

Встреча команд состоится 29 июня на «Уэмбли», начало — в 19.00 (мск).