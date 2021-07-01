Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
Александр Довбик, отец нападающего сборной Украины и «Днепра-1» Артема Довбика, заявил, что его сын никогда не будет выступать за клубы из России.
«В российский чемпионат Артем точно не переедет», — заявил Довбик-старший.
Также отец футболиста объяснил, почему его сын дал послематчевое интервью после игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 д.в.) на русском языке.
«Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы», — добавил Довбик-старший.
Артем Довбик стал автором победного гола в игре против Швеции и вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале украинцы сыграют с Англией. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).
30 июня сообщалось, что 24-летним Довбиком интересуются «Торино», «Реал Сосьедад» и «Гент».
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57679035?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom4=06E35834-DA6C-11EB-88C9-2CB9BDCD475E&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64
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