Самошников тренируется по индивидуальной программе на поле, Кудряшов проводит занятие в зале

Защитник сборной России Федор Кудряшов занимается в зале, игрок Илья Самошников тренируется по индивидуальной программе на поле перед стартом Евро-2020.

Напомним, Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем против сборной Болгарии (0:1).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

(Терлецкий Севастиан)