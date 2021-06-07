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Самошников тренируется по индивидуальной программе на поле, Кудряшов проводит занятие в зале

11:41
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Защитник сборной России Федор Кудряшов занимается в зале, игрок Илья Самошников тренируется по индивидуальной программе на поле перед стартом Евро-2020.

Напомним, Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем против сборной Болгарии (0:1).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

(Терлецкий Севастиан)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры