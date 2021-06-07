Самошников тренируется по индивидуальной программе на поле, Кудряшов проводит занятие в зале
11:41
Защитник сборной России Федор Кудряшов занимается в зале, игрок Илья Самошников тренируется по индивидуальной программе на поле перед стартом Евро-2020.
Напомним, Кудряшов получил травму на разминке перед товарищеским матчем против сборной Болгарии (0:1).
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
(Терлецкий Севастиан)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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