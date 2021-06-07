Вратарь сборной России Сафонов отказался отвечать на вопрос о форме Украины
12:54
Голкипер сборной России Матвей Сафонов оценил форму, в которой сборная Украины выступит на чемпионате Европы.
«Быть первым номером на Евро — большая ответственность. Понимаю, что мне надо быть всегда готовым, чтобы помочь команде. Моя задача не волноваться и продолжать работать.
Форма сборной Украины? Не хочу отвечать на этот вопрос», — сказал Сафонов.
6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.
7 июня в Госдуме РФ назвали «политикой двойных стандартов» решение УЕФА одобрить форму сборной Украины с Крымом на Евро-2020.
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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