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Самошников — об ошибке Зобнина: «И что, теперь каждый кто сидел дома перед телевизором будет его оскорблять?»

21:58
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Защитник сборной России Илья Самошников поделился впечатлениями от выступления команды на Евро-2020. Футболист не попал в окончательную заявку на турнир.

— Что было за повреждение, которое не позволило сыграть на Евро?

— Буквально за полтора дня до публикации списка игроков на турнир я повредил заднюю поверхность бедра. Пришлось делать МРТ в Польше, потом — неделю восстанавливаться. А дозаявить меня на чемпионат Европы или нет — решение главного тренера, — приводит слова Самошникова «Бизнес Online».

— Удалось пообщаться со Станиславом Черчесовым?

— Да, мы обсудили травму, он подсказал, в чем мне еще стоит прибавить.

— Он вызвал всего семь защитников на турнир, и они тут же начали ломаться — Федор Кудряшов, Марио Фернандес. Не кажется ли вам, что брать так мало защитников было ошибкой?

— От этого никто не застрахован. А что если бы Черчесов вызвал 10 защитников и начали бы ломаться полузащитники? Это футбол, здесь может случиться все, что угодно. Плюс, есть Дмитрий Баринов, который играл защитника. Даже в товарищеских матчах его наигрывали.

— После первого матча на сборную обрушился поток хейта в интернете.

— Я поэтому уже года два не читаю комментарии. Реакция на мнение в интернете в любом случае будет, даже если внешне игрок остается спокоен. Поэтому проще абстрагироваться и не обращать на это внимание. Футболист и сам понимает, хорошо он сыграл или плохо. До выступлений за «Рубин» я как-то читал комментарии после игры — мы тогда победили и было много позитива, но нашелся один человек, который поливал грязью меня и всю команду. Сидишь и думаешь: «Может, ответить ему что-нибудь?» Узнать, что не понравилось.

Один раз ответил. Мне кто-то написал в директ по поводу видео с Промесом. Парень написал: «Почему ты такое выкладываешь? Что ты вообще выиграл? А он — чемпион России, Голландии. Ты кто?» Я ответил, что я футболист, и Промес футболист. На этом наш диалог закончился. Мне просто понравился этот игровой момент, не понимаю людей, которые реагируют с негативом.

Если бы Промесу что-то не понравилось, он бы сам написал, и мы бы обговорили этот момент. Я же никак его не оскорблял, ничего плохого не писал.

— Андрею Семенову и Роману Зобнину, вероятнее всего, пишут более жесткие вещи.

— Это футбол, в нем каждый может ошибиться. Покажите мне футболиста, который ни разу не ошибался, я тогда откажусь от своих слов. Рома дал интервью, в котором сказал, что готов принять весь удар за вылет сборной с Евро на себя. Он понимает свою ошибку. И что, теперь каждый кто сидел дома перед телевизором будет его оскорблять? Это никак не повлияет на человека, ошибка и так его гложет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 0
Италия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/265957

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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