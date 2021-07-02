Самошников — об ошибке Зобнина: «И что, теперь каждый кто сидел дома перед телевизором будет его оскорблять?»
Защитник сборной России Илья Самошников поделился впечатлениями от выступления команды на Евро-2020. Футболист не попал в окончательную заявку на турнир.
— Что было за повреждение, которое не позволило сыграть на Евро?
— Буквально за полтора дня до публикации списка игроков на турнир я повредил заднюю поверхность бедра. Пришлось делать МРТ в Польше, потом — неделю восстанавливаться. А дозаявить меня на чемпионат Европы или нет — решение главного тренера, — приводит слова Самошникова «Бизнес Online».
— Удалось пообщаться со Станиславом Черчесовым?
— Да, мы обсудили травму, он подсказал, в чем мне еще стоит прибавить.
— Он вызвал всего семь защитников на турнир, и они тут же начали ломаться — Федор Кудряшов, Марио Фернандес. Не кажется ли вам, что брать так мало защитников было ошибкой?
— От этого никто не застрахован. А что если бы Черчесов вызвал 10 защитников и начали бы ломаться полузащитники? Это футбол, здесь может случиться все, что угодно. Плюс, есть Дмитрий Баринов, который играл защитника. Даже в товарищеских матчах его наигрывали.
— После первого матча на сборную обрушился поток хейта в интернете.
— Я поэтому уже года два не читаю комментарии. Реакция на мнение в интернете в любом случае будет, даже если внешне игрок остается спокоен. Поэтому проще абстрагироваться и не обращать на это внимание. Футболист и сам понимает, хорошо он сыграл или плохо. До выступлений за «Рубин» я как-то читал комментарии после игры — мы тогда победили и было много позитива, но нашелся один человек, который поливал грязью меня и всю команду. Сидишь и думаешь: «Может, ответить ему что-нибудь?» Узнать, что не понравилось.
Один раз ответил. Мне кто-то написал в директ по поводу видео с Промесом. Парень написал: «Почему ты такое выкладываешь? Что ты вообще выиграл? А он — чемпион России, Голландии. Ты кто?» Я ответил, что я футболист, и Промес футболист. На этом наш диалог закончился. Мне просто понравился этот игровой момент, не понимаю людей, которые реагируют с негативом.
Если бы Промесу что-то не понравилось, он бы сам написал, и мы бы обговорили этот момент. Я же никак его не оскорблял, ничего плохого не писал.
— Андрею Семенову и Роману Зобнину, вероятнее всего, пишут более жесткие вещи.
— Это футбол, в нем каждый может ошибиться. Покажите мне футболиста, который ни разу не ошибался, я тогда откажусь от своих слов. Рома дал интервью, в котором сказал, что готов принять весь удар за вылет сборной с Евро на себя. Он понимает свою ошибку. И что, теперь каждый кто сидел дома перед телевизором будет его оскорблять? Это никак не повлияет на человека, ошибка и так его гложет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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