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Самедов — о вылете России с Евро-2020: «Не смогли выйти даже с третьего места. Это ужасно!»

00:14
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Экс-игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды в третьем матче группового этапа чемпионата Европы-2020 от Дании (1:4).

«В принципе начало игры ничего плохого не предвещало, но, видите, как получается: пропустили в конце первого тайма, сами привезли голы, пропустили контратаки. Ответственность лежит на всех, тут нельзя кого-то конкретного обвинять. У нас от момента к моменту то все нормально, то опять возвращаемся к «Всех повесить!». Датчане заслужили победу, но обидно, с учетом того, что три команды могут выйти в плей-офф, мы занимаем четвертое место. Это, кончено, ужасно. Ужасно!», — сказал Самедов «СЭ».

В группе B первое место заняли бельгийцы с 9 очками, со второго места в плей-офф вышла Дания (3 очка). Финны — третьи, Россия — последняя.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи