Лучшим игроком матча Евро-2020 Россия — Дания признан защитник Андреас Кристенсен, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Дании с крупным счетом обыграла Россию (4:1) в заключительном матче группового турнира. Кристенсен стал автором одного из голов. Также у датчан мячи забивали Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен и Йоаким Мехле. У россиян отличился Артем Дзюба, который реализовал пенальти.

Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.