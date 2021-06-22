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Кристенсен признан лучшим игроком матча Россия — Дания

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Лучшим игроком матча Евро-2020 Россия — Дания признан защитник Андреас Кристенсен, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Дании с крупным счетом обыграла Россию (4:1) в заключительном матче группового турнира. Кристенсен стал автором одного из голов. Также у датчан мячи забивали Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен и Йоаким Мехле. У россиян отличился Артем Дзюба, который реализовал пенальти.

Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Россия — Дания

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024469--russia-vs-denmark/

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