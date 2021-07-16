Российский арбитр Карасев оценил свою работу на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о работе на чемпионате Европы-2020.

«Конечно, не ожидали такого количества игр, но из шести матчей мы бригадой судили три игры, еще три — резервным. Это тоже очень здорово, большая цифра получается. Вместе с финалом было семь игровых дней, мы участвовали в шести, честно говоря, это большое доверие со стороны судейского комитета УЕФА. Значит, в нас что-то разглядели, значит, нам доверяли, значит, мы делали свою работу хорошо, тем более мы дошли до полуфинала, пусть и резервными, но это большая вершина.

Конечно, всем хочется всегда судить в поле, все мы амбициозные люди, хотим судить. Тем не менее чемпионат Европы — это такой значимый турнир, который в принципе, как говорят, сильнее по составу и по качеству игр, чем чемпионат мира, потому что все европейские команды обладают всеми звездами из европейских чемпионатов, уровень очень серьезный, поэтому дойти до полуфинала — это очень серьезно», — приводит слова Карасева ТАСС.

На Евро-2020 Карасев судил матчи Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2). Также он был четвертым арбитром на полуфинале Италия — Испания (1:1, пенальти — 4:2).