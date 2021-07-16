Карасев: «На Евро-2020 был настолько высочайший уровень судейства, что просто приятно быть частью этого»

Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением о самой неудачной игре Евро-2020.

«Во-первых, я никогда не буду обсуждать решение судей, потому что я такой же действующий арбитр. Во-вторых, то, что было на этом Евро, в принципе что-то за гранью. Как мне кажется, как все оценивают вокруг, что все настолько было ровно, на топ-уровне, что я не слышал ни о каких проблемах до и после турнира, эксперты и команды только с благодарностью подходят. Был настолько высочайший уровень судейства, что просто приятно, честно говоря, что мы были частью этого всего», — приводит слова Карасева ТАСС.

На Евро-2020 Карасев судил матчи Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2). Также он был четвертым арбитром на полуфинале Италия — Испания (1:1, пенальти — 4:2).