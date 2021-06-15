Роналду установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах Европы и мира для европейских игроков
19:05
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче чемпионата Европы против Венгрии. Он вышел в стартовом составе.
Таким образом, Роналду установил новое уникальное достижение. Он стал лидером среди европейских игроков по общему числу матчей на чемпионатах Европы и мира. Теперь на счету португальца их стало 39.
Ранее он делили первое место по этому показателю бывшим игроком сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.
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