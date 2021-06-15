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Роналду установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах Европы и мира для европейских игроков

19:05
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче чемпионата Европы против Венгрии. Он вышел в стартовом составе.

Таким образом, Роналду установил новое уникальное достижение. Он стал лидером среди европейских игроков по общему числу матчей на чемпионатах Европы и мира. Теперь на счету португальца их стало 39.

Ранее он делили первое место по этому показателю бывшим игроком сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи