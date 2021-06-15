Моуринью назвал Рубена Диаша лучшим защитником мира

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о защитнике «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубене Диаше.

«Я думаю, что Диаш, возможно, лучший центральный защитник мира сейчас.

Сказал бы, что со своим появлением в английской премьер-лиге Рубен обрел другие знания и опыт конкурентоспособности», — приводит слова Моуринью Goal.

Jose Mourinho thinks Ruben Dias is the best in the world right now ?



Do you agree? ?#EURO2020 #POR pic.twitter.com/Cf7l4k4vhi — Goal (@goal) June 15, 2021

24-летнего португальца признали лучшим игроком сезона-2020/21. Он провел 32 матча в чемпионате Англии и забил один гол.