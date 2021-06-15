Моуринью назвал Рубена Диаша лучшим защитником мира
19:00
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о защитнике «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубене Диаше.
«Я думаю, что Диаш, возможно, лучший центральный защитник мира сейчас.
Сказал бы, что со своим появлением в английской премьер-лиге Рубен обрел другие знания и опыт конкурентоспособности», — приводит слова Моуринью Goal.
24-летнего португальца признали лучшим игроком сезона-2020/21. Он провел 32 матча в чемпионате Англии и забил один гол.
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