Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не использовал выгодную возможность открыть счет в матче чемпионате Европы против Венгрии.

В конце первого тайма он вышел на прострел в штрафной соперника и наносил удар почти с линии вратарской, но промахнулся.

How has he missed that?! Cristiano Ronaldo is human after all... ? https://t.co/gZQilPyiS3 — SPORTbible (@sportbible) June 15, 2021

Форвард может побить рекорд Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории чемпионатом Европы. На данный момент у португальца и француза по девять голов, но если Платини отличался только на домашнем Евро-1984, то Криштиану — на четырех турнирах.