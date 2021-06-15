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Роналду промахнулся с трех метров — и никто не понял как

20:10
Эмоции Криштиану Роналду. Фото Reuters
Эмоции Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не использовал выгодную возможность открыть счет в матче чемпионате Европы против Венгрии.

В конце первого тайма он вышел на прострел в штрафной соперника и наносил удар почти с линии вратарской, но промахнулся.

Форвард может побить рекорд Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории чемпионатом Европы. На данный момент у португальца и француза по девять голов, но если Платини отличался только на домашнем Евро-1984, то Криштиану — на четырех турнирах.

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Иван Шитик все материалы автора
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