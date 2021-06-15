Роналду промахнулся с трех метров — и никто не понял как
20:10
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не использовал выгодную возможность открыть счет в матче чемпионате Европы против Венгрии.
В конце первого тайма он вышел на прострел в штрафной соперника и наносил удар почти с линии вратарской, но промахнулся.
Форвард может побить рекорд Мишеля Платини и стать лучшим снайпером в истории чемпионатом Европы. На данный момент у португальца и француза по девять голов, но если Платини отличался только на домашнем Евро-1984, то Криштиану — на четырех турнирах.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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