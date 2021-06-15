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Венгрия — Португалия: судья ошибочно не удалил Рубена Диаша

20:09
Венгрия — Португалия. Венгрия — Португалия. Венгрия — Португалия.
Венгрия — Португалия.
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На 8-й минуте матча 1-го тура чемпионата Европы-2020 Венгрия — Португалия арбитр Джюнейт Чакыр совершил ошибку, не зафиксировав фол защитника гостей Рубена Диаша и не удалив его.

В том моменте Роланд Шоллои убегал к воротам, мог завладеть мячом и забить гол, но португалец лишил его такой возможности, при этом нарушив правила.

Венгрия — Португалия

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