Родри прокомментировал победу Испании над Шотландией

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над Шотландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Большая победа над хорошей командой, которая великолепно играла. У них боеспособный колелктив. Было трудно находить свободные зоны. Но в конце концов нам это удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Испания идет на второй строчке в группе А, набрав 12 очков в 5 играх. Шотландия потерпела первое поражение в отборе и продолжает лидировать с 15 очками в 6 матчах.