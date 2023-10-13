Далич объяснил, почему Хорватия проиграла Турции

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Турции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Турция заслужила эту победу. Я поздравляю ее. Мы плохо сыграли, допускали много ошибок с самого начала. Мы так и не смогли нащупать свою игру и заслуженно проиграли. Конечно, нам очень не хватало травмированных игроков, но это не должно быть нашим оправданием. Мы должны выкладываться по максимуму, используя все, что у нас есть в данный момент, и мы не сделали этого сегодня.

Далее у нас матч с Уэльсом. Это будет решающая игра для нас, если мы выиграем, добьемся успеха. Думаю, мы внесем некоторые изменения после сегодняшнего поражения», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Сборная Турции лидирует в группе D, набрав 13 очков. Хорватия идет на втором месте (10 очков).