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Роберто Мартинес похвалил сборную Финляндии за матч с Бельгией

01:42
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча Евро-2020 с Финляндией (2:0) отдал должное соперникам.

«Мы были очень сконцентрированы, продемонстрировали профессиональный подход к делу, - цитирует Мартинеса сайт УЕФА 22 июня. -  Мы хорошо защищались и ждали возможности забить первый гол. Мы понимали, что после этого игра станет открытой.

Нам почти удалось забить в первом тайме, но пришлось приспосабливаться к сложному сопернику. Финляндия отлично проводит турнир, и нам пришлось показать свою лучшую игру, чтобы победить сегодня.

Эта команда показывает стабильную игру последние пять лет. Теперь нужно, чтобы каждый игрок вышел на пик формы. Нам предстоит играть в Севилье, и каждый футболист должен быть готов адаптироваться и отдать все силы на благо команды».

В составе победителей отличился Ромелу Лукаку, а Лукас Градецки забил в свои ворота.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/

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