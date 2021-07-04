Роберто Мартинес отказался говорить о своем будущем на посту главного тренера сборной Бельгии
10:32
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не стал прямо отвечать на вопрос, продолжит ли он работать с национальной командой.
«Пока слишком рано. Я не хочу говориться что-то на эмоциях. Есть определенные чувства, которые лучше оставить при себе», — цитирует Мартинеса L'Equipe.
В пятницу сборная Италии в Мюнхене обыграла команду Бельгии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2020.
47-летний специалист работает со сборной Бельгии с 2016 года. Его контракт с командой рассчитан до окончания ЧМ-2022.
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