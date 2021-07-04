Фердинанд: «Магуайр похож на человека-гору»

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд высказался об игре защитника Гарри Магуайра в матче против команды Украины (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

«Магуайр комфортно чувствует себя на международном уровне. Он как человек-гора. Выходит с мячом и выполняет все передачи правильно. В этом разница между ним и другими центральными защитниками», — цитирует Фердинанда ВВС.

В матче против Украины Магуайр отметился голом. В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля.