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Фердинанд: «Магуайр похож на человека-гору»

10:26
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Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд высказался об игре защитника Гарри Магуайра в матче против команды Украины (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

«Магуайр комфортно чувствует себя на международном уровне. Он как человек-гора. Выходит с мячом и выполняет все передачи правильно. В этом разница между ним и другими центральными защитниками», — цитирует Фердинанда ВВС.

В матче против Украины Магуайр отметился голом. В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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