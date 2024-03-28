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Сегодня, 19:01

Рэшфорд может не попасть в состав сборной Англии на Евро-2024

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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы-2024, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейу не нравится игра форварда. Чтобы получить место в национальной команде футболист должен показать хорошую игру в предстоящих матчах.

В текущем сезоне 26-летний Рэшфорд провел 35 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

В групповом этапе Евро-2024 с Англией сыграют Словения, Дания и Сербия.

Источник: The Telegraph
Маркус Рэшфорд
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Чемпионат Европы по футболу
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