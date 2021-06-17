Реализация пенальти на Евро — 20 процентов. До антирекорда один промах
В первых 16 матчах чемпионата Европы-2020 было назначено пять пенальти, из которых реализованным оказался только один — португалец Криштиану Роналду пробил с 11-метровой отметки венгра Петера Гулачи.
Датчанин Хейбьерг, македонец Алиоски и украинец Малиновский проиграли дуэли вратарям, а валлиец Бэйл и вовсе запустил мяч на трибуны.
Пенальти на чемпионате Европы-2020
|
Дата
|
Пенальтист
|
Команда
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
12.06.2021
|
Пьер-Эмиль Хейбьерг
|
Дания
|
Финляндия — 0:1
|
Лукас Храдецки
|
Вратарь
|
15.06.2021
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Венгрия — 3:0
|
Петер Гулачи
|
Гол
|
16.06.2021
|
Гарет Бэйд
|
Уэльс
|
Турция — 2:0
|
Угурджан Чакыр
|
Мимо
|
17.06.2021
|
Эзган Алиоски
|
Сев.Македония
|
Украина — 1:2
|
Георгий Бущан
|
Вратарь
|
17.06.2021
|
Руслан Малиновский
|
Украина
|
Сев.Македония — 2:1
|
Столе Димитриевски
|
Вратарь
Реализация 11-метровых на нынешнем чемпионате составляет всего 20 процентов. Но это не худший результат в истории турнира, ведь в 1960 году единственный за весь Евро пенальти не забил венгр Йозеф Войта.
В 1972 году была реализована половина ударов, в 1988, 1996, 2000 и 2016 годах — менее 70 процентов.
Реализация 11-метровых на чемпионатах Европы
|
Чемпионат
|
Матчи
|
Пенальти
|
Забитые пенальти
|
Реализация
|
1960
|
4
|
1
|
0
|
0,00
|
1964
|
4
|
1
|
1
|
100,0
|
1968
|
5
|
0
|
0
|
-
|
1972
|
4
|
2
|
1
|
50,00
|
1976
|
4
|
0
|
0
|
-
|
1980
|
14
|
4
|
3
|
75,00
|
1984
|
15
|
6
|
5
|
83,33
|
1988
|
15
|
3
|
2
|
66,67
|
1992
|
15
|
3
|
3
|
100,0
|
1996
|
31
|
8
|
5
|
62,50
|
2000
|
31
|
12
|
7
|
58,33
|
2004
|
31
|
8
|
7
|
87,50
|
2008
|
31
|
5
|
4
|
80,00
|
2012
|
31
|
4
|
3
|
75,00
|
2016
|
51
|
12
|
8
|
66,67
|
2020
|
16
|
5
|
1
|
20,00
Антирекорд по промахам состоялся в 2000 году, когда своими шансами не смогли воспользоваться датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голландцы Франк де Бур и Клайверт, упустившие шансы в полуфинале с Италией. Таким образом, Евро-2020 станет историческим, даже если в 35 оставшихся встречах не будет забито более одного 11-метрового.
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