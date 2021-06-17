В первых 16 матчах чемпионата Европы-2020 было назначено пять пенальти, из которых реализованным оказался только один — португалец Криштиану Роналду пробил с 11-метровой отметки венгра Петера Гулачи.

Датчанин Хейбьерг, македонец Алиоски и украинец Малиновский проиграли дуэли вратарям, а валлиец Бэйл и вовсе запустил мяч на трибуны.

Пенальти на чемпионате Европы-2020

Дата Пенальтист Команда Матч Вратарь Исход 12.06.2021 Пьер-Эмиль Хейбьерг Дания Финляндия — 0:1 Лукас Храдецки Вратарь 15.06.2021 Криштиану Роналду Португалия Венгрия — 3:0 Петер Гулачи Гол 16.06.2021 Гарет Бэйд Уэльс Турция — 2:0 Угурджан Чакыр Мимо 17.06.2021 Эзган Алиоски Сев.Македония Украина — 1:2 Георгий Бущан Вратарь 17.06.2021 Руслан Малиновский Украина Сев.Македония — 2:1 Столе Димитриевски Вратарь

Реализация 11-метровых на нынешнем чемпионате составляет всего 20 процентов. Но это не худший результат в истории турнира, ведь в 1960 году единственный за весь Евро пенальти не забил венгр Йозеф Войта.

В 1972 году была реализована половина ударов, в 1988, 1996, 2000 и 2016 годах — менее 70 процентов.

Реализация 11-метровых на чемпионатах Европы

Чемпионат Матчи Пенальти Забитые пенальти Реализация 1960 4 1 0 0,00 1964 4 1 1 100,0 1968 5 0 0 - 1972 4 2 1 50,00 1976 4 0 0 - 1980 14 4 3 75,00 1984 15 6 5 83,33 1988 15 3 2 66,67 1992 15 3 3 100,0 1996 31 8 5 62,50 2000 31 12 7 58,33 2004 31 8 7 87,50 2008 31 5 4 80,00 2012 31 4 3 75,00 2016 51 12 8 66,67 2020 16 5 1 20,00

Антирекорд по промахам состоялся в 2000 году, когда своими шансами не смогли воспользоваться датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голландцы Франк де Бур и Клайверт, упустившие шансы в полуфинале с Италией. Таким образом, Евро-2020 станет историческим, даже если в 35 оставшихся встречах не будет забито более одного 11-метрового.