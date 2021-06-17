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Реализация пенальти на Евро — 20 процентов. До антирекорда один промах

19:35
17 июня. Бухарест. Украина — Македония — 2:1. 57-я минута. Вратарь сборной Украины Георгий Бущан отбивает удар Эзджана Алиоски. Фото Reuters
17 июня. Бухарест. Украина — Македония — 2:1. 57-я минута. Вратарь сборной Украины Георгий Бущан отбивает удар Эзджана Алиоски. Фото Reuters
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В первых 16 матчах чемпионата Европы-2020 было назначено пять пенальти, из которых реализованным оказался только один — португалец Криштиану Роналду пробил с 11-метровой отметки венгра Петера Гулачи.

Датчанин Хейбьерг, македонец Алиоски и украинец Малиновский проиграли дуэли вратарям, а валлиец Бэйл и вовсе запустил мяч на трибуны.

Пенальти на чемпионате Европы-2020

Дата

Пенальтист

Команда

Матч

Вратарь

Исход

12.06.2021

Пьер-Эмиль Хейбьерг

Дания

Финляндия — 0:1

Лукас Храдецки

Вратарь

15.06.2021

Криштиану Роналду

Португалия

Венгрия — 3:0

Петер Гулачи

Гол

16.06.2021

Гарет Бэйд

Уэльс

Турция — 2:0

Угурджан Чакыр

Мимо

17.06.2021

Эзган Алиоски

Сев.Македония

Украина — 1:2

Георгий Бущан

Вратарь

17.06.2021

Руслан Малиновский

Украина

Сев.Македония — 2:1

Столе Димитриевски

Вратарь

Реализация 11-метровых на нынешнем чемпионате составляет всего 20 процентов. Но это не худший результат в истории турнира, ведь в 1960 году единственный за весь Евро пенальти не забил венгр Йозеф Войта.

В 1972 году была реализована половина ударов, в 1988, 1996, 2000 и 2016 годах — менее 70 процентов.

Реализация 11-метровых на чемпионатах Европы

Чемпионат

Матчи

Пенальти

Забитые пенальти

Реализация

1960

4

1

0

0,00

1964

4

1

1

100,0

1968

5

0

0

-

1972

4

2

1

50,00

1976

4

0

0

-

1980

14

4

3

75,00

1984

15

6

5

83,33

1988

15

3

2

66,67

1992

15

3

3

100,0

1996

31

8

5

62,50

2000

31

12

7

58,33

2004

31

8

7

87,50

2008

31

5

4

80,00

2012

31

4

3

75,00

2016

51

12

8

66,67

2020

16

5

1

20,00

Антирекорд по промахам состоялся в 2000 году, когда своими шансами не смогли воспользоваться датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голландцы Франк де Бур и Клайверт, упустившие шансы в полуфинале с Италией. Таким образом, Евро-2020 станет историческим, даже если в 35 оставшихся встречах не будет забито более одного 11-метрового.

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