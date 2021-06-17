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Тренер сборной Македонии разочарован результатом матча с Украиной на Евро

19:30
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Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал поражение команды от Украины (1:2) на Евро-2020.

«Провели два разных тайма. Во второй половине показали, почему мы играем на чемпионате Европы. У сборной Македонии достаточно мастерства, и она заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата», — цитирует официальный сайт УЕФА Ангеловски.

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.

В матче заключительного, третьего тура группового этапа македонцы 21 июня сыграют с Нидерландами.

Украина — Македония

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024444--ukraine-vs-north-macedonia/

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