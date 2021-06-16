Реакция комментатора Первого канала: «Мы забили Караваева в ворота»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев получил повреждение в матче чемпионата Европы против Финляндии, пытаясь забить гол.

Караваев старался дотянуться в подкате до прострела, но в борьбе с финским защитником врезался в штангу и залетел за линию ворот.

«Мы забили Караваева в ворота», — пошутил комментатор Первого канала.

Потом он обеспокоился здоровьем игрока, который рисковал получить серьезную травму: «Ой-ой-ой, он ударился коленом. В динамике это невозможно было разглядеть.

Что-то из единоборств в итоге было продемонстрировано. Надеюсь, все обойдется».

Врачи оказали помощь Караваеву и тот смог продолжить встречу.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.