Реакция комментатора Первого канала: «Мы забили Караваева в ворота»
16:42
Защитник сборной России Вячеслав Караваев получил повреждение в матче чемпионата Европы против Финляндии, пытаясь забить гол.
Караваев старался дотянуться в подкате до прострела, но в борьбе с финским защитником врезался в штангу и залетел за линию ворот.
«Мы забили Караваева в ворота», — пошутил комментатор Первого канала.
Потом он обеспокоился здоровьем игрока, который рисковал получить серьезную травму: «Ой-ой-ой, он ударился коленом. В динамике это невозможно было разглядеть.
Что-то из единоборств в итоге было продемонстрировано. Надеюсь, все обойдется».
Врачи оказали помощь Караваеву и тот смог продолжить встречу.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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