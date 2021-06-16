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Сборная России пожелала здоровья Марио Фернандесу

16:39
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Twitter сборной России пожелал здоровья защитнику команды Марио Фернандесу, который получил травму во время матча с Финляндией на Евро-2020.

В первом тайме Фернандес неудачно упал спиной на газон. Его унесли на носилках.

На замену вышел Вячеслав Караваев.

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи