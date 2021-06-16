Сборная России пожелала здоровья Марио Фернандесу
16:39
Twitter сборной России пожелал здоровья защитнику команды Марио Фернандесу, который получил травму во время матча с Финляндией на Евро-2020.
В первом тайме Фернандес неудачно упал спиной на газон. Его унесли на носилках.
На замену вышел Вячеслав Караваев.
Читайте также
«Это не постанова, это исключительно блестящее общение без оскорблений». Губерниев — об эфире с Бузовой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю