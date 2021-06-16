Сборная России пожелала здоровья Марио Фернандесу

Twitter сборной России пожелал здоровья защитнику команды Марио Фернандесу, который получил травму во время матча с Финляндией на Евро-2020.

В первом тайме Фернандес неудачно упал спиной на газон. Его унесли на носилках.

На замену вышел Вячеслав Караваев.