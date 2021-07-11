Мостовой признался, что будет болеть за Италию в финале Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией пройдет без большого количества атак.

«Ясно, что большая часть болельщиков, в том числе я, будут болеть за сборную Италии, потому что все видели момент с судейством в полуфинале Англия — Дания. Англичанам будет непросто, потому что итальянцы смотрели тот полуфинал, знают сильные стороны соперника. Если смогут закрыть Кейна и Стерлинга, может положительно сложиться для них. Я думаю, что основное время завершится вничью. Скорее всего, будет закрытый финал, без большого количества атак», — цитирует Мостового ТАСС.

Финал состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.