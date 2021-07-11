Мостовой признался, что будет болеть за Италию в финале Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией пройдет без большого количества атак.
«Ясно, что большая часть болельщиков, в том числе я, будут болеть за сборную Италии, потому что все видели момент с судейством в полуфинале Англия — Дания. Англичанам будет непросто, потому что итальянцы смотрели тот полуфинал, знают сильные стороны соперника. Если смогут закрыть Кейна и Стерлинга, может положительно сложиться для них. Я думаю, что основное время завершится вничью. Скорее всего, будет закрытый финал, без большого количества атак», — цитирует Мостового ТАСС.
Финал состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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