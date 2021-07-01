Рами уверен, что ошибка на Евро-2020 поможет Мбаппе выиграть «Золотой мяч»

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами считает, что выступление Кильяна Мбаппе на Евро-2020 может помочь ему. Нападающий «ПСЖ» не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала между сборными Франции и Швейцарии (3:3, 4-5).

«Где-то это даже неплохо для него. Ему предстоит пережить эти времена, упасть, потерпеть неудачу, подвергнуться критике, стать зрелым и понять, что такое футбол. Почему-то я рад видеть, как он страдает, потому что знаю, что благодаря этому он возьмет «Золотой мяч», — цитирует RMC Sport Рами.

Рами с 2010 года выступал за национальную команду. Он провел 36 матчей и забил 1 гол. В 2018 году он выиграл чемпионат мира.